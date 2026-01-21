Gens du Pays Groupe vocal Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier
Gens du Pays Groupe vocal Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier samedi 31 janvier 2026.
Gens du Pays Groupe vocal
Salle Max Favalelli 1 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Le groupe vocal Gens du Pays sillonne les routes du département de l’Allier et offre un spectacle de chant choral vivant, coloré, drôle et plein d’émotions…
Salle Max Favalelli 1 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 38 91 31 gensdupays.chorale@gmail.com
English :
The Gens du Pays vocal group travels the roads of the Allier department and offers a lively, colourful, funny and emotional choral show?
