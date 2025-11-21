GEN’S Games Aubagne

GEN’S Games

Du samedi 18 au dimanche 19 avril 2026 à partir de 9h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-19

2026-04-18

Vous rêvez d’intégrer GEN-S, l’équipe professionnelle des Jeunes Talents de Specialized Gravity.

Retrouvez Harry The Beast SCHOFIELD, Rosa Marie JENSEN, Chris GRICE…et mesurez vous à leurs performances.

Ouvert aux riders de 12 à 17ans.

2 jours de Challenge

Reconnaisance d’une spéciale de L’Enduro Kids avec pilote pro le Samedi.

Mécanique, Bunny Hop, Maniabilité Des points a chaque challenges.

Le rider avec le plus de points remporte les GEN-S GAMES, les cadeaux, et la chance de pouvoir intégrer l’équipe de jeunes Talents !

ATTENTION Pour participer au challenge, il faut être présent sur les 2 journées. .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@thecyclingevent.com

English :

Do you dream of becoming a member of GEN-S, Specialized Gravity?s professional Young Talent team?

Meet Harry The Beast SCHOFIELD, Rosa Marie JENSEN, Chris GRICE?and measure your performance against theirs.

Open to riders aged 12 to 17.

German :

Du träumst davon, Teil von GEN-S zu werden, dem professionellen Nachwuchsteam von Specialized Gravity.

Triff Harry The Beast SCHOFIELD, Rosa Marie JENSEN, Chris GRICE… und messe dich mit ihnen.

Offen für Fahrer zwischen 12 und 17 Jahren.

Italiano :

Sognate di entrare a far parte del GEN-S, il team di giovani talenti professionisti di Specialized Gravity?

Incontra Harry The Beast SCHOFIELD, Rosa Marie JENSEN, Chris GRICE e misurati con le loro prestazioni.

Aperto ai corridori di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

Espanol :

¿Sueñas con unirte a GEN-S, el equipo profesional de jóvenes talentos de Specialized Gravity?

Conoce a Harry La Bestia SCHOFIELD, Rosa Marie JENSEN, Chris GRICE… y mídete con sus actuaciones.

Abierto a ciclistas de 12 a 17 años.

