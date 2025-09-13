Genshin Impact annonce la venue de Teyvat Expo en France en septembre MPAA/La Canopée Paris

Singapour,

18 juillet 2025 — En septembre prochain, HoYoverse donnera vie au monde de

Genshin Impact avec Teyvat Expo, une exposition exceptionnelle qui se tiendra

au cœur des Halles de Paris du 13 au 21 septembre. Pour la première fois, le

phénomène planétaire de jeu de rôle d’action en monde ouvert dévoilera les

illustrations originales des six Archons connus à ce jour, ainsi que des

visuels époustouflants de chaque nation du jeu, dont la très attendue région de

Nod-Krai. Venez découvrir l’âme créative de Teyvat à travers des œuvres d’art,

des hommages artistiques et des produits dérivés exclusifs, disponibles

uniquement dans le cadre de cette merveilleuse galerie de la capitale de

l’art !

Veuillez

trouver le dossier de presse de Teyvat Expo ici :

https://hoyoverse.box.com/s/bxx5pc98lox3iol8rgvfygv1qwwjspi2

Regardez

la dernière bande-annonce ici : https://hoyo.link/oX1eNzJYr

S’étendant

sur plus de 1 000 mètres carrés dans les Halles, l’un des lieux les plus

animés et les plus emblématiques de Paris, Teyvat Expo invite les fans à

explorer l’âme créative de Genshin Impact. Des centaines d’ébauches originales,

présentant des personnages, des monstres, des paysages des six nations et de

Nod-Krai, ainsi que les six Archons, seront exposées pour la toute première

fois, pour offrir un aperçu inédit des croquis, des modèles inutilisés et de

l’ensemble du parcours créatif, depuis le premier prototype jusqu’à la version

finale en jeu. Pour la première fois au monde, des illustrations conceptuelles

de vos personnages préférés, tels que les cinq Yakshas, seront également

dévoilées, et mettront en lumière la profondeur de leur histoire ainsi que la

construction méticuleuse du monde qui caractérise l’expérience de Genshin

Impact.

Sur

place, les visiteurs pourront se promener à travers les reconstitutions

artistiques des principales régions de Genshin Impact : admirez les

falaises enneigées des Monts Dosdragon à Mondstadt, la splendeur rayonnante du

Festival des lanternes de Liyue, la démesure du Sanctuaire de Narukami

d’Inazuma, les vastes couloirs de l’Académie de Sumeru, et même la flambécane

de Mavuika. Les visiteurs pourront également découvrir la démo de la nouvelle

région, Nod-Krai, issue de la version 6.0, et passer des moments inoubliables

avec leurs amis grâce à la cabine photographique et à la zone de mini-jeux,

pour un événement aussi immersif que mémorable.

Pour

les amateurs d’art, Teyvat Expo accueillera également la première exposition

internationale des œuvres de Genshin Impact réalisées en collaboration avec le

patrimoine culturel immatériel, y compris des pièces issues de la collection

« Voyage d’art et d’héritage ». Par ailleurs, cette exposition mettra

à l’honneur des œuvres originales de talents français invités tout spécialement

à cette occasion, afin qu’ils puissent revisiter Teyvat à travers leur propre

prisme culturel. Pour les collectionneurs, une gamme de produits dérivés

exclusifs à l’événement, disponible pour la première fois hors ligne, offrira

aux visiteurs une chance unique de ramener un souvenir de Teyvat Expo chez eux.

La

vente des billets démarrera le 18 juillet à 16 h 00 (UTC+2). Il sera également

possible d’acheter des billets directement sur place pendant l’événement. En ce

qui concerne le prix des billets :

–

Billet standard : 20 €

–

Billet à tarif réduit (de 4 à 12 ans) : 16 €

–

Entrée gratuite (4 ans et moins)

Sur

place, tous les visiteurs pourront également obtenir gratuitement un ensemble

de billets commémoratifs exclusifs à l’événement, comprenant les éléments

suivants :

–

Billet commémoratif ×1

–

Pochette commémorative pour billet ×1

–

Guide de l’exposition ×1

–

Bon pour une cabine photographique sur place ×1

–

Cadeau spécial sur le thème de Nod-Krai ×1

Pour

plus de détails et pour acheter des billets, rendez-vous sur le site officiel

de Teyvat Expo ici : https://hoyo.link/yRUwYhv32

À propos de Genshin Impact

Genshin Impact est un jeu de rôle et d’aventure en

monde ouvert disponible en téléchargement gratuit qui vous emmène en Teyvat, un

continent aux paysages époustouflants. Le joueur incarne un voyageur ou une

voyageuse d’un autre monde à la recherche de sa famille. Natlan, la sixième des

sept nations de Teyvat, sera disponible à partir de la version 5.0. Les joueurs

ont l’occasion d’explorer les différentes nations aux cultures et paysages

uniques, de faire la rencontre d’un éventail de personnages, de maîtriser les

mécanismes du combat élémentaire et de découvrir la vérité se cachant derrière

les mystères de ce monde. Ils peuvent également continuer leur aventure en solo

ou en multijoueur entre amis sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox, PC,

Android et iOS grâce à la fonctionnalité de synchronisation de la progression

de jeu multiplateforme.

À propos de HoYoverse

HoYoverse s’engage à fournir des expériences virtuelles immersives aux joueurs

du monde entier. Nous présentons aux fans des jeux populaires tels que Genshin

Impact, Honkai : Star Rail, Honkai Impact 3rd, Tears of Themis et Zenless Zone

Zero, ainsi qu’un large éventail de contenus de divertissement.

La communauté est au cœur de tout ce que nous entreprenons. Nous nous

efforçons d’impliquer les fans et de favoriser l’émergence d’une communauté

globale enthousiaste et inclusive, afin de donner accès et d’encourager tout le

monde à partager sa passion pour l’univers ACG (animation, bande dessinée et

jeux) grâce à sa propre créativité et à ses compétences.

Tout en repoussant les limites de l’imagination, nous explorons constamment

les technologies de pointe en matière de développement de jeux. Nous avons

acquis des capacités techniques de premier plan dans les domaines du

cel-shading, du cloud gaming et bien d’autres encore.

À l’avenir, nous continuerons à développer nos activités de production de

contenu, de recherche technologique et d’édition grâce à nos bureaux situés à

Singapour, Montréal, Los Angeles, Tokyo, Séoul et dans d’autres régions.

Media Contact:

Natacha Concordel : natacha.concordel@hoyoverse.com

Du samedi 13 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

payant

Tout public.

Date(s) :

MPAA/La Canopée 10 Passage de la Canopée 75001 Paris

https://act.hoyoverse.com/puzzle/hk4e/pz_tvpmEmpppz/index.html