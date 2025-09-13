Genshin Impact annonce la venue de Teyvat Expo en France en septembre MPAA/La Canopée Paris
Genshin Impact annonce la venue de Teyvat Expo en France en septembre MPAA/La Canopée Paris samedi 13 septembre 2025.
Singapour,
18 juillet 2025 — En septembre prochain, HoYoverse donnera vie au monde de
Genshin Impact avec Teyvat Expo, une exposition exceptionnelle qui se tiendra
au cœur des Halles de Paris du 13 au 21 septembre. Pour la première fois, le
phénomène planétaire de jeu de rôle d’action en monde ouvert dévoilera les
illustrations originales des six Archons connus à ce jour, ainsi que des
visuels époustouflants de chaque nation du jeu, dont la très attendue région de
Nod-Krai. Venez découvrir l’âme créative de Teyvat à travers des œuvres d’art,
des hommages artistiques et des produits dérivés exclusifs, disponibles
uniquement dans le cadre de cette merveilleuse galerie de la capitale de
l’art !
Veuillez
trouver le dossier de presse de Teyvat Expo ici :
https://hoyoverse.box.com/s/bxx5pc98lox3iol8rgvfygv1qwwjspi2
Regardez
la dernière bande-annonce ici : https://hoyo.link/oX1eNzJYr
S’étendant
sur plus de 1 000 mètres carrés dans les Halles, l’un des lieux les plus
animés et les plus emblématiques de Paris, Teyvat Expo invite les fans à
explorer l’âme créative de Genshin Impact. Des centaines d’ébauches originales,
présentant des personnages, des monstres, des paysages des six nations et de
Nod-Krai, ainsi que les six Archons, seront exposées pour la toute première
fois, pour offrir un aperçu inédit des croquis, des modèles inutilisés et de
l’ensemble du parcours créatif, depuis le premier prototype jusqu’à la version
finale en jeu. Pour la première fois au monde, des illustrations conceptuelles
de vos personnages préférés, tels que les cinq Yakshas, seront également
dévoilées, et mettront en lumière la profondeur de leur histoire ainsi que la
construction méticuleuse du monde qui caractérise l’expérience de Genshin
Impact.
Sur
place, les visiteurs pourront se promener à travers les reconstitutions
artistiques des principales régions de Genshin Impact : admirez les
falaises enneigées des Monts Dosdragon à Mondstadt, la splendeur rayonnante du
Festival des lanternes de Liyue, la démesure du Sanctuaire de Narukami
d’Inazuma, les vastes couloirs de l’Académie de Sumeru, et même la flambécane
de Mavuika. Les visiteurs pourront également découvrir la démo de la nouvelle
région, Nod-Krai, issue de la version 6.0, et passer des moments inoubliables
avec leurs amis grâce à la cabine photographique et à la zone de mini-jeux,
pour un événement aussi immersif que mémorable.
Pour
les amateurs d’art, Teyvat Expo accueillera également la première exposition
internationale des œuvres de Genshin Impact réalisées en collaboration avec le
patrimoine culturel immatériel, y compris des pièces issues de la collection
« Voyage d’art et d’héritage ». Par ailleurs, cette exposition mettra
à l’honneur des œuvres originales de talents français invités tout spécialement
à cette occasion, afin qu’ils puissent revisiter Teyvat à travers leur propre
prisme culturel. Pour les collectionneurs, une gamme de produits dérivés
exclusifs à l’événement, disponible pour la première fois hors ligne, offrira
aux visiteurs une chance unique de ramener un souvenir de Teyvat Expo chez eux.
La
vente des billets démarrera le 18 juillet à 16 h 00 (UTC+2). Il sera également
possible d’acheter des billets directement sur place pendant l’événement. En ce
qui concerne le prix des billets :
–
Billet standard : 20 €
–
Billet à tarif réduit (de 4 à 12 ans) : 16 €
–
Entrée gratuite (4 ans et moins)
Sur
place, tous les visiteurs pourront également obtenir gratuitement un ensemble
de billets commémoratifs exclusifs à l’événement, comprenant les éléments
suivants :
–
Billet commémoratif ×1
–
Pochette commémorative pour billet ×1
–
Guide de l’exposition ×1
–
Bon pour une cabine photographique sur place ×1
–
Cadeau spécial sur le thème de Nod-Krai ×1
Pour
plus de détails et pour acheter des billets, rendez-vous sur le site officiel
de Teyvat Expo ici : https://hoyo.link/yRUwYhv32
À propos de Genshin Impact
Genshin Impact est un jeu de rôle et d’aventure en
monde ouvert disponible en téléchargement gratuit qui vous emmène en Teyvat, un
continent aux paysages époustouflants. Le joueur incarne un voyageur ou une
voyageuse d’un autre monde à la recherche de sa famille. Natlan, la sixième des
sept nations de Teyvat, sera disponible à partir de la version 5.0. Les joueurs
ont l’occasion d’explorer les différentes nations aux cultures et paysages
uniques, de faire la rencontre d’un éventail de personnages, de maîtriser les
mécanismes du combat élémentaire et de découvrir la vérité se cachant derrière
les mystères de ce monde. Ils peuvent également continuer leur aventure en solo
ou en multijoueur entre amis sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox, PC,
Android et iOS grâce à la fonctionnalité de synchronisation de la progression
de jeu multiplateforme.
À propos de HoYoverse
HoYoverse s’engage à fournir des expériences virtuelles immersives aux joueurs
du monde entier. Nous présentons aux fans des jeux populaires tels que Genshin
Impact, Honkai : Star Rail, Honkai Impact 3rd, Tears of Themis et Zenless Zone
Zero, ainsi qu’un large éventail de contenus de divertissement.
La communauté est au cœur de tout ce que nous entreprenons. Nous nous
efforçons d’impliquer les fans et de favoriser l’émergence d’une communauté
globale enthousiaste et inclusive, afin de donner accès et d’encourager tout le
monde à partager sa passion pour l’univers ACG (animation, bande dessinée et
jeux) grâce à sa propre créativité et à ses compétences.
Tout en repoussant les limites de l’imagination, nous explorons constamment
les technologies de pointe en matière de développement de jeux. Nous avons
acquis des capacités techniques de premier plan dans les domaines du
cel-shading, du cloud gaming et bien d’autres encore.
À l’avenir, nous continuerons à développer nos activités de production de
contenu, de recherche technologique et d’édition grâce à nos bureaux situés à
Singapour, Montréal, Los Angeles, Tokyo, Séoul et dans d’autres régions.
Media Contact:
Natacha Concordel : natacha.concordel@hoyoverse.com
Tout public.
