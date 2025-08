Genté en fête Parc de la mairie de Genté Genté

Parc de la mairie de Genté 5 route de la mairie Genté Charente

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Animation musicale et repas en première partie orchestre de Florence Matignon suivi du repas et d’une animation musicale réalisé par Duozic.

Entrée 20 €/ personne et 10 € (-10 ans).

Réservations obligatoires

Parc de la mairie de Genté 5 route de la mairie Genté 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 08 34 76

English :

Musical entertainment and meal: opening act Florence Matignon’s orchestra, followed by a meal and musical entertainment by Duozic.

Admission ?20/person and ?10 (under 10s).

Reservations required

German :

Musikalische Unterhaltung und Essen: Im ersten Teil Orchester von Florence Matignon, gefolgt vom Essen und einer musikalischen Unterhaltung, die von Duozic durchgeführt wird.

Eintritt 20 ?/Person und 10 ? (-10 Jahre).

Obligatorische Reservierungen

Italiano :

Intrattenimento musicale e cena: apertura con l’orchestra di Florence Matignon, seguita da una cena e dall’intrattenimento musicale di Duozic.

Ingresso: 20 euro a persona e 10 euro per i minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Animación musical y comida: acto de apertura: orquesta de Florence Matignon, seguida de una comida y animación musical a cargo de Duozic.

Entrada 20 euros por persona y 10 euros (menores de 10 años).

Reserva obligatoria

