Genticorum Haguenau

Genticorum Haguenau jeudi 20 novembre 2025.

Genticorum

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 21:15:00

Date(s) :

2025-11-20

Au moment où l’obscurité laisse sa place au petit matin, le chant des oiseaux est à son summum. C’est ce chœur de l’aube qui accueille les premiers rayons de soleil filtrant à l’horizon.

Au cœur de l’aube, le onzième album du trio Genticorum, est une invitation à explorer les sentiers du folklore québécois sous cette lumière d’aube naissante. À travers les 12 pièces où se mélangent airs instrumentaux et chansons, vous serez témoins de l’alouette, celle qu’on aimerait être pour aller visiter les marins en haute mer, celle qui accompagne les amants aux champs, ainsi que celle qui remet son cœur entre les ailes du merle. Vous rencontrerez aussi la caille et la perdrix qui trônent et nous observent depuis leur nid.

Tissant de fils colorés d’accordéon, de guitare, de violon, de flûte et de podorythmie des arrangements parfois festifs et parfois introspectifs, le trio tient à cœur d’exprimer l’essence de ces mélodies et la poésie des chansons traditionnelles. .

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

As darkness gives way to early morning, birdsong is at its peak. It is this « dawn chorus » that greets the first rays of sunlight filtering over the horizon.

German :

Wenn die Dunkelheit dem frühen Morgen weicht, ist der Gesang der Vögel auf seinem Höhepunkt. Es ist das « Lied der Morgendämmerung », das die ersten Sonnenstrahlen am Horizont begrüßt.

Italiano :

Quando l’oscurità lascia il posto al primo mattino, il canto degli uccelli è più intenso. È questo « coro dell’alba » che saluta i primi raggi di sole che filtrano all’orizzonte.

Espanol :

Cuando la oscuridad da paso a la madrugada, el canto de los pájaros alcanza su máxima intensidad. Es este « coro del amanecer » el que saluda a los primeros rayos de sol que se filtran por el horizonte.

