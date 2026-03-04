Genticorum, Portevent, Nantes

Genticorum Dimanche 22 mars, 16h00 Portevent Loire-Atlantique

Dans le cadre du festival Eurofonik #14

Avec ses nominations aux Juno et à l’ADISQ, et ses quatre Prix de Musique Folk Canadienne, Genticorum est parmi les groupes phares de la musique traditionnelle québécoise. Pascal Gemme (violon) et Yann Falquet (guitare), les deux membres fondateurs du trio sont également reconnus individuellement pour leur solide contribution à la scène musicale trad’. Ils sont rejoints depuis 2015 par le multi-instrumentiste virtuose et compositeur Nicholas Williams (flute, accordéon); le plaisir qu’ont ces trois musiciens à jouer et créer ensemble est palpable, autant sur scène que sur disque.

En vingt-deux ans, le trio s’est taillé une place de choix sur la scène internationale des musiques traditionnelles, folk et celtiques. Les six albums et quatre EPs du groupe ont été salués par la critique au Canada et à l’étranger et lui ont permis de développer une solide carrière. Reconnu pour son énergie et sa présence scénique, mais aussi par ses arrangements raffinés exécutés avec précision, le groupe a déjà présenté près de deux mille concerts dans une vingtaine de pays.

Distribution : Pascale Gemme : violon, pieds, mandoline, voix ; Yann Falquet : guitare, guimbarde, voix ; Nicholas Williams : accordéon, flûte, voix

Genticorum, trio phare du trad’ québécois, mêle violon, guitare, flûte et accordéon avec virtuosité et énergie. Le groupe séduit par ses arrangements raffinés et sa présence scénique.

