Gentilles… par accident ! Crozon vendredi 5 décembre 2025.

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Les Banquettes Arrières

Programmation Jour de Fête

Elles nous reviennent, les vraies ! Les Banquettes Arrières que l’on avait reçues pour Heureuses… par accident et qui nous ont fait rire jusqu’aux larmes… Deux d’entre elles et un homme ! Car le monde est absurde et cruel. Tout le monde le sait. Mais les Banquettes ont décidé de faire la fête, de se marrer et de rendre les gens heureux.

Et ouais ! Tout simplement.

Un nouveau tour de chant loufoque, toujours aussi grinçant voire même piquant. Humour, autodérision, féminisme, humanisme à la sauce Banquettes.

Leur devise pourrait être Riez, sinon nous sommes perdus.

De et avec Fatima Ammari-B, Anthony Boulc’h et Marie Rechner

Mise en scène Benoît Gérard

Son et lumières Pierre Gayant et Toky Rakotoson

Costumes Aurélie Penuzic .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

