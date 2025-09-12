Gentilles… par accident TMP Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne

Gentilles… par accident

TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2026-02-06 20:30:00

Les banquettes arrières reviennent au théâtre de Sainte-Pazanne avec leur nouveau spectacle ! On en rigole d’avance

à propos du spectacle

Avec ce nouveau spectacle, plus enchantées que jamais et toujours aussi déjantées, les Banquettes prennent leurs habits (trop grands) de fées modernes pour tenter l’impossible redonner le sourire dans un monde où tout part à vau-l’eau. Avec leurs voix entremêlées, leur humour féroce, leur douce ironie et une bonne dose d’auto-dérision, elles tentent de rendre les gens heureux. Entre féminisme, humanisme et chanson piquante un pur moment de liberté vocale et d’hilarité collective

Pratique

réservation conseillée

les places sont limitées

billetterie en ligne avec paiement en CB ici

billetterie sur place avec paiement par chèque bancaire ou espèces

le théâtre ouvre ses portes 45 min avant chaque représentation

durée 1h

tarif selon l’âge de 7€ à 16€

genre humour

TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 theatre@sainte-pazanne.com

English :

Les banquettes arrières return to the Sainte-Pazanne theater with their new show! We’re laughing!

German :

Die Hinterbänkler kehren mit ihrer neuen Show ins Theater von Sainte-Pazanne zurück! Wir lachen schon im Voraus

Italiano :

Les banquettes arrières tornano al teatro Sainte-Pazanne con il loro nuovo spettacolo! Non vediamo l’ora!

Espanol :

Les banquettes arrières vuelven al teatro Sainte-Pazanne con su nuevo espectáculo ¡Lo esperamos con impaciencia!

