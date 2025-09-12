Gentilles… par accident TMP Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne
Gentilles… par accident
TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06 20:30:00
2026-02-06
Les banquettes arrières reviennent au théâtre de Sainte-Pazanne avec leur nouveau spectacle ! On en rigole d’avance
à propos du spectacle
Avec ce nouveau spectacle, plus enchantées que jamais et toujours aussi déjantées, les Banquettes prennent leurs habits (trop grands) de fées modernes pour tenter l’impossible redonner le sourire dans un monde où tout part à vau-l’eau. Avec leurs voix entremêlées, leur humour féroce, leur douce ironie et une bonne dose d’auto-dérision, elles tentent de rendre les gens heureux. Entre féminisme, humanisme et chanson piquante un pur moment de liberté vocale et d’hilarité collective
Pratique
réservation conseillée
les places sont limitées
billetterie en ligne avec paiement en CB ici
billetterie sur place avec paiement par chèque bancaire ou espèces
le théâtre ouvre ses portes 45 min avant chaque représentation
durée 1h
tarif selon l’âge de 7€ à 16€
genre humour
TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 theatre@sainte-pazanne.com
English :
Les banquettes arrières return to the Sainte-Pazanne theater with their new show! We’re laughing!
German :
Die Hinterbänkler kehren mit ihrer neuen Show ins Theater von Sainte-Pazanne zurück! Wir lachen schon im Voraus
Italiano :
Les banquettes arrières tornano al teatro Sainte-Pazanne con il loro nuovo spettacolo! Non vediamo l’ora!
Espanol :
Les banquettes arrières vuelven al teatro Sainte-Pazanne con su nuevo espectáculo ¡Lo esperamos con impaciencia!
