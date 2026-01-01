Gentilles… Par accident ! Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 20:30 –

Gratuit : non Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 8 € / Gratuit -?8 ans Billetterie En ligne sur le site de Mauves-sur-LoireVous pouvez acheter directement vos billets à la Bibliothèque George Sand, 15 rue du Cellier à Mauves.Si vous êtes une personne à mobilité réduite, merci de nous prévenir en appelant au 02 40 25 05 63 afin que nous préparions votre accueil dans la salle. Tout public

Gentilles… par accident !Par Les Banquettes Arrières. Le monde est absurde et cruel. Tout le monde le sait. Et pourtant, Les Banquettes ont décidé de faire la fête, de se marrer et de rendre les gens heureux. Et ouais ! Tout simplement.Un nouveau tour de chant qui se révèle toujours aussi grinçant voire même piquant. Humour, auto-dérision, féminisme, humanisme à la sauce Banquettes.Leur devise pourrait être : « Riez, sinon nous sommes perdus. »Auteurs et interprètes : Fatima Ammari-B, Anthony Boulc’h,Marie Rechner et Éric Pournin en LSF (Langue des signes française)Mise en scène : Benoît Gérard

Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire 44470

02 40 25 59 38 communication@mauvessurloire.fr https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-MAUVES_SUR_LOIRE-28225-0.wb?REFID=OxQyAAAAAAAXAA



Afficher la carte du lieu Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) et trouvez le meilleur itinéraire

