« Geo-Fourrier, un aventurier découvre la faïence de Quimper » 20 et 21 septembre Musée de la Faïence – Quimper

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Visite guidée de l’exposition temporaire 2025

En compagnie d’un membre de l’équipe du musée, retracez le parcours artistique de Geo-Fourrier. Créateur touche à tout, il va créer tout un ensemble de pièces uniques, des éditions et des pièces utilitaires chez Henriot et chez HB.

Musée de la Faïence – Quimper 14, rue Bouquet, 29000, Quimper

Rares sont les villes dont le nom est lié à un art, une passion. Quimper a la chance de figurer parmi celles-ci. Associée à l'univers de la faïence depuis déjà plus de trois cent ans, Quimper a aujourd'hui un musée digne de cette grande tradition artisanale et industrielle.

Le musée de la Faïence sera pour vous l’occasion d’entreprendre un enrichissant voyage à travers les siècles.

Une exposition de cinq cent pièces, dont certaines sont uniques, est régulièrement renouvelée grâce à une collection de plus de deux mille œuvres, compositions d’inspiration religieuse, historique, scènes de la vie quotidienne ou dessins abstraits, figées dans cette matière noble et belle.

