Géocaching, Départ de circuit géocaching, Mauran

Géocaching 5 – 7 juin Départ de circuit géocaching Haute-Garonne

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T07:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Partez à l’aventure entre Mauran et Montclar-de-Comminges grâce à un parcours de géocaching ludique et accessible à tous. En famille ou entre amis, explorez les environs, résolvez des énigmes, recherchez des indices cachés et découvrez le territoire autrement, au fil d’un parcours mêlant jeu, observation et découverte du patrimoine local.

Départ de circuit géocaching Route du Picon, 31220 Mauran Mauran 31220 Haute-Garonne Occitanie

Partez à l’aventure entre Mauran et Montclar-de-Comminges grâce à un parcours de géocaching ludique et accessible à tous. En famille ou entre amis, explorez les environs, résolvez des énigmes, des et…

©OTI CoeurdeGaronne