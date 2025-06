GeoFabLab GéoFabLab, Bât 5, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes 27 juin 2025

GeoFabLab GéoFabLab, Bât 5, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes Vendredi 27 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Présentation du GeoFabLab

Nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation du GeoFablab, un nouvel espace de fabrication dédié aux géosciences, à l’innovation technique et à la transition environnementale, situé sur le campus de Beaulieu à Rennes.

Le GeoFablab est un lieu ouvert de collaboration, de prototypage et d’expérimentation, pensé pour rassembler étudiant·es, enseignant·es, chercheur·es, personnels techniques, acteurs socio-économiques et publics curieux autour de projets concrets : modélisation expérimentale, réalité virtuelle, capteurs low-cost, sciences participatives, etc.

Cette présentation sera l’occasion de :

* découvrir les équipements et les usages possibles du lieu,

* échanger sur les projets en cours et à venir,

Un temps convivial clôturera la rencontre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-27T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T12:00:00.000+02:00

1



GéoFabLab, Bât 5, campus de Beaulieu, Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc. 35042Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine