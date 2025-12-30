GEOFFREY SECCO – ORIGINES SALLE CULTURELLE DE LA PRADE Pradines

GEOFFREY SECCO – ORIGINES Début : 2026-02-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Et si tout avait commencé avant votre naissance ? Geoffrey Secco vous propose son nouveau concert sous hypnose “ORIGINES”, une invitation à remonter le fil du temps et à découvrir votre propre légende trans-personnelle.Que vous ont transmis vos lignées ? Comment les vies antérieures façonnent-elles votre histoire ? Que pourrait vous apporter l’exploration de telles mémoires ? Avec ses concerts d’un nouveau genre, Geoffrey Secco transcende les frontières entre musique et conscience, où chaque note devient une porte vers l’inexploré. A partir de 13 ans AVIS : Geoffrey a écrit la musique de mon plus beau film, celui de ma vie Cécile De France – C’est comme un rêve guidé avec des visualisations, Geoffrey est un chaman moderne Bernard Werber – “Un spectacle insolite” LE MONDE.DURÉE : 1h30GEOFFREY SECCO, passionné de musique et de conscience, se forme en saxophone et composition au prestigieux Berklee College Of Music (Boston), puis accompagne de nombreux artistes (Pascal Obispo, Charles Aznavour, Robbie Williams, Manu Dibango, Lady Gaga…), avant de créer en 2015 les concerts sous hypnose. Il est certifié en hypnose Ericksonienne à l’Académie de Recherche et de Connaissance en Hypnose Ericksonienne.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE CULTURELLE DE LA PRADE RUE DES ESCRIGNOLES 46090 Pradines 46