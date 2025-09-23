Geographies of solitude | Rencontre avec le festival Image de Ville Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Geographies of solitude | Rencontre avec le festival Image de Ville

Mardi 23 septembre 2025 de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-09-23 20:30:00

fin : 2025-09-23 23:00:00

2025-09-23

Le festival Image de Ville qui vient nous présenter la sélection des cycles Docville et Terrestre de la saison 2025-2026

Synopsis

Geographies of Solitude est une immersion dans le riche écosystème de l’île de Sable et dans la vie de Zoe Lucas, une naturaliste et une environnementaliste qui habite depuis plus de 40 ans sur cette parcelle de terre isolée dans le nord-ouest de l’océan Atlantique.



De Jacquelyn Mills

Documentaire .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

The Image de Ville festival, which presents the selection of the Docville and Terrestre cycles for the 2025-2026 season,

German :

Das Festival Image de Ville, das die Auswahl der Docville- und Terrestre-Zyklen für die Saison 2025-2026 präsentiert,

Italiano :

Il festival Image de Ville, che presenta la selezione dei cicli Docville e Terrestre per la stagione 2025-2026,

Espanol :

El festival Image de Ville, que presenta la selección de los ciclos Docville y Terrestre para la temporada 2025-2026,

