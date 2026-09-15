Géologie d’ici Promenade de la Digue Nyons
jeudi 8 octobre 2026 · Promenade de la Digue · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Géologie d’ici
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:00:00
fin : 2026-10-08 20:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Avec Jean-Loup Rubino, docteur en géologie (Sorbonne Université), partez à la découverte de grès formés il y a 94 millions d’années, présents à l’ouest du massif des Baronnies provençales.
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Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 79 05 smbp@baronnies-provencales.fr
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English :
With Jean-Loup Rubino, Ph.D. in geology (Sorbonne University), set out to discover sandstone formed 94 million years ago, found west of the Baronnies massif in Provence.
L’événement Géologie d’ici Nyons a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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