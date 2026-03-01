Géologie et architecture à Délos. La formation d’une île, la construction d’une ville Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Géologie et architecture à Délos. La formation d’une île, la construction d’une ville

Jeudi 26 mars 2026 à partir de 18h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) jeudi 26 mars.

Dans l’Antiquité, l’île de Délos a été l’un des plus grands sanctuaires d’Apollon et un important port de commerce. 150 ans de fouilles de l’École française d’Athènes en ont fait le plus vaste site archéologique de Grèce. Jean-Charles Moretti retrace l’histoire du développement de la ville antique en portant un intérêt particulier sur les roches locales et importées qui y ont été mises en œuvre entre le IIIe millénaire et le Ier siècle avant notre ère.



Par Jean-Charles Moretti, chercheur au CNRS, IRAA, directeur de la mission archéologique française de Délos.



Cette conférence est proposée dans le cadre des 11emes Journées d’étude sur la sculpture en calcaire en Méditerranée.



• Entrée libre à l’auditorium, dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendezvous at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) on Thursday March 26.

L’événement Géologie et architecture à Délos. La formation d’une île, la construction d’une ville Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-06 par Ville de Marseille