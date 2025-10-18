GéolVal dans le Train Historique toulousain | Toulouse Pau Oloron Bedous Canfranc Oloron-Sainte-Marie

Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le train historique de Toulouse de l’Amicale des Cheminots pour la préservation de la 141 R vous propose une journée jusqu’à la célèbre ligne Pau-Canfranc-Zaragoza.

Installé à bord d’anciennes voitures type DEV INOX des années 60 vous pourrez découvrir ou redécouvrir le plaisir du voyage en train d’antan.

En gare de Pau la BB 7338 électrique devra céder sa place à la BB 66304 diesel pour parcourir les 35 premiers kilomètres de la ligne anciennement électrifiée.

La gare d’Oloron-Ste-Marie sera le terminus du train historique.

D’Oloron à Canfranc, vous serez accompagnés dans les bus par les bénévoles des associations GéolVal et du Creloc (Comité pour la Réouverture de la Ligne Oloron-Canfranc) qui vous présenteront l’histoire ferroviaire de la vallée d’Aspe ainsi que sa formation géologique.

Consulter tous les horaires et détails dans le programme ci-dessous. .

Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 61 09 42 61

