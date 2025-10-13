Géométrie variable Théâtre Epidaure Bouloire
Théâtre Epidaure 1 rue de la Grosse Pierre Bouloire Sarthe
Par la Compagnie du Faro
Avec Géométrie Variable, Matthieu Villatelle utilise la magie pour explorer les mécanismes des fake news. Il fait un parallèle entre les mentalistes et les géants du numériques, tous experts dans la manipulation de notre attention. Dans une circulation autour d’expériences magiques, bousculant au passage notre rapport à la véri-té, Géométrie Variable sème le trouble pour venir questionner notre sens critique et notre libre arbitre. Vous laisserez-vous tromper ?
le magicien utilise trucages et détournements d’attention […] jusqu’à semer le trouble dans notre tête, piéger à son tour notre esprit critique. Non parce qu’il nous croit plus sot que nous le sommes, mais pour aiguiser notre méfiance face à un symptôme de notre ère du tout communiquant. (Télérama)
– Magie et mentalisme partir de 10 ans
– Durée 1h15 min
Avant le spectacle
De 15h à 16h30 atelier d’initiation au mentalisme
Avec The Wolf compagnie l’Altération
Qu’est-ce que le mentalisme ? Mystique, psychologie, intuition ? Bien généralement il s’agit plutôt d’habiles astuces permettant de donner l’impression de capacités mentales extraordinaires. Venez découvrir avec The Wolf comment vous aussi créer l’illusion de pouvoir lire les pensés et prédire l’avenir !
Gratuit sur inscription. .
