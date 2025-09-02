Géométrie variable Cie du Faro Bischwiller

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09 21:15:00

2026-04-09

Avec Géométrie Variable, Matthieu Villatelle utilise la magie pour explorer les mécanismes des fake news. Faisant un parallèle entre les mentalistes et les géants du numériques, tous experts dans la manipulation de notre attention, il nous propose une série d’expériences interactives et ludiques qui bousculent au passage notre rapport à la vérité.

Avec ce projet, la compagnie du Faro questionne ce qui fonde la véracité d’une information comment créer une impression de vérité et ainsi partager de fausses informations ? Comment piéger l’esprit critique du spectateur ? Matthieu Villatelle nous invite à aiguiser notre vigilance dans une ère où le faux peut avoir l’apparence du vrai et où les fake news deviennent un outil puissant pour perturber nos opinions.

Conception, écriture et interprétation Matthieu Villatelle.

Mise en scène et dramaturgie Kurt Demey et Marien Tillet.

Magie & mentalisme Dès 10 ans.

Placement numéroté.

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

With Géométrie Variable, Matthieu Villatelle uses magic to explore the mechanisms of fake news. Drawing parallels between mentalists and digital giants, all experts in manipulating our attention, he offers a series of interactive, playful experiments that shake up our relationship with the truth.

German :

In Géométrie Variable nutzt Matthieu Villatelle die Magie, um die Mechanismen von Fake News zu erforschen. Er zieht eine Parallele zwischen Mentalisten und digitalen Mediengiganten, die alle Experten darin sind, unsere Aufmerksamkeit zu manipulieren.

Italiano :

Con Géométrie Variable, Matthieu Villatelle utilizza la magia per esplorare i meccanismi delle fake news. Facendo un parallelo tra mentalisti e giganti digitali, tutti esperti nel manipolare la nostra attenzione, ci offre una serie di esperimenti interattivi e divertenti che scuotono il nostro rapporto con la verità.

Espanol :

Con Géométrie Variable, Matthieu Villatelle utiliza la magia para explorar los mecanismos de las noticias falsas. Estableciendo paralelismos entre los mentalistas y los gigantes digitales, todos ellos expertos en manipular nuestra atención, nos ofrece una serie de experimentos interactivos y divertidos que sacuden nuestra relación con la verdad.

