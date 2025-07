GEOMETRIE VARIABLE / Compagnie du Faro Le Volume Vern-sur-Seiche

GEOMETRIE VARIABLE / Compagnie du Faro Le Volume Vern-sur-Seiche samedi 13 décembre 2025.

GEOMETRIE VARIABLE / Compagnie du Faro Le Volume Vern-sur-Seiche Samedi 13 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée payante / De 3,5 à 12€ / 1h / Réservation conseillée

Magie/Mentalisme

Dans le cadre d’une tournée Bretagne en scène(s).

Avec _Géométrie variable_, Matthieu Villatelle utilise la magie pour explorer les mécanismes des fake news. Il fait un parallèle entre les mentalistes et les géants du numériques, tous experts dans la manipulation de notre attention.

Dans une circulation autour d’expériences magiques, bousculant au passage notre rapport à la vérité, _Géométrie variable_ sème le trouble pour venir questionner notre sens critique et notre libre arbitre.

Ce spectacle interactif sera un lieu d’expérimentation pour le spectateur qui sera invité à vivre les situations de l’intérieur et plus seulement à assister à leur représentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T21:30:00.000+01:00

1

http://levolume.fr/ 02 99 62 96 36 accueil.volume@vernsurseiche.fr http://www.levolume.fr

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36