GEOMETRIE VARIABLE – ILLIADE Illkirch Graffenstaden

GEOMETRIE VARIABLE Début : 2025-12-16 à 20:00. Tarif : – euros.

ILLIADE PRÉSENTE : GEOMETRIE VARIABLE – COMPAGNIE DU FAROAvec Géométrie Variable, Matthieu Villatelle utilise la magie pour explorer les mécanismes des fake news. Il fait un parallèle entre les mentalistes et les géants du numérique, tous experts dans la manipulation de notre attention.Dans une circulation autour d’expériences magiques, bousculant au passage notre rapport à la vérité, Géométrie Variable sème le trouble pour venir questionner notre sens critique et notre libre arbitre.À partir de 9 ans.

ILLIADE 11 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 67400 Illkirch Graffenstaden 67