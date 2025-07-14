Géométrie variable Pithiviers

Géométrie variable

12 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Géométrie Variable mêle magie et réflexion sur les fake news. Matthieu Villatelle y interroge notre esprit critique, comparant mentalistes et géants du numérique, tous maîtres dans l’art de capter l’attention et manipuler nos croyances. Un trouble salutaire.

Géométrie Variable est un spectacle de magie engagé, où Matthieu Villatelle explore les mécanismes des fake news et la manipulation de l’attention. En mêlant mentalisme, illusion et réflexion, il interroge notre rapport à la vérité, notre esprit critique et notre libre arbitre. À travers des expériences troublantes et participatives, il établit un parallèle saisissant entre les techniques des illusionnistes et celles utilisées par les géants du numérique. Une performance à la fois ludique et percutante, qui questionne pourquoi remet-on en cause ce que l’on sait ? Comment développer un esprit critique ?

Un spectacle à mettre entre toutes les mains, pour celles et ceux prêts à déjouer leurs biais cognitifs et à transformer leurs croyances. 18 .

12 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

English :

Géométrie Variable mixes magic and reflection on fake news. Matthieu Villatelle questions our critical thinking, comparing mentalists and digital giants, all masters in the art of capturing attention and manipulating our beliefs. A salutary disturbance.

German :

Géométrie Variable vermischt Zauberei mit dem Nachdenken über Fake News. Matthieu Villatelle hinterfragt unseren kritischen Geist, indem er Mentalisten und digitale Giganten vergleicht, die alle die Kunst beherrschen, Aufmerksamkeit zu erregen und unsere Überzeugungen zu manipulieren. Eine heilsame

Italiano :

Géométrie Variable mescola magia e riflessione sulle fake news. Matthieu Villatelle mette in discussione il nostro pensiero critico, confrontando mentalisti e giganti digitali, tutti maestri nell’arte di catturare la nostra attenzione e manipolare le nostre convinzioni. Un disturbo salutare.

Espanol :

Géométrie Variable mezcla magia y reflexión sobre las fake news. Matthieu Villatelle cuestiona nuestro pensamiento crítico, comparando mentalistas y gigantes digitales, todos ellos maestros en el arte de captar nuestra atención y manipular nuestras creencias. Una perturbación saludable.

