Géopolitique des frontières en Géorgie Cosmopolis Nantes jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 18:30 – 20:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Entre la conférence et le film, petite restauration proposée par l’association Nantes-Tbilissi (payante)

Conférence d’Elena Mikaberidze, réalisatrice. Titulaire d’un master en études de l’Europe de l’Est et du Caucase, elle a travaillé sur la représentation de la guerre au cinéma.En Géorgie, les frontières, héritées de l’époque soviétique, continuent d’être des lignes mouvantes, tant sur le plan concret que symbolique. Les cas de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud illustrent des zones de tension où les frontières sont contestées, déplacées, parfois même militarisées, affectant profondément les populations locales. À travers des extraits de films géorgiens, la conférence montre comment le cinéma devient un miroir de la mémoire collective, révélant la douleur des séparations, la complexité des appartenances et la quête d’unité dans un espace marqué par les conflits.suivie, à 20h, de la projection du documentaire « Blueberry Dream »Conférence organisée dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

