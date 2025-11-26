Géopolitique des terres rares et matériaux critiques Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Géopolitique des terres rares et matériaux critiques

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 18:15:00

fin : 2025-11-26 20:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Conférence animée par Gérard Déanaz, Général de Corps d’Armée (2S) Gendarmerie

.

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

English :

Lecture by Gérard Déanaz, Général de Corps d?Armée (2S) Gendarmerie

German :

Konferenz unter der Leitung von Gérard Déanaz, Général de Corps d’Armée (2S) Gendarmerie

Italiano :

Conferenza di Gérard Déanaz, Tenente generale (2S) della Gendarmeria

Espanol :

Conferencia de Gérard Déanaz, Teniente General (2S) de la Gendarmería

L’événement Géopolitique des terres rares et matériaux critiques Vichy a été mis à jour le 2025-10-23 par Vichy Destinations