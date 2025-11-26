Géopolitique des terres rares et matériaux critiques Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Géopolitique des terres rares et matériaux critiques Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy mercredi 26 novembre 2025.
Géopolitique des terres rares et matériaux critiques
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 18:15:00
fin : 2025-11-26 20:00:00
Date(s) :
2025-11-26
Conférence animée par Gérard Déanaz, Général de Corps d’Armée (2S) Gendarmerie
.
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
English :
Lecture by Gérard Déanaz, Général de Corps d?Armée (2S) Gendarmerie
German :
Konferenz unter der Leitung von Gérard Déanaz, Général de Corps d’Armée (2S) Gendarmerie
Italiano :
Conferenza di Gérard Déanaz, Tenente generale (2S) della Gendarmeria
Espanol :
Conferencia de Gérard Déanaz, Teniente General (2S) de la Gendarmería
L’événement Géopolitique des terres rares et matériaux critiques Vichy a été mis à jour le 2025-10-23 par Vichy Destinations