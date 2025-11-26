Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Géopolitique des terres rares et matériaux critiques Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy mercredi 26 novembre 2025.

Géopolitique des terres rares et matériaux critiques

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy Allier

Début : 2025-11-26 18:15:00
fin : 2025-11-26 20:00:00

2025-11-26

Conférence animée par Gérard Déanaz, Général de Corps d’Armée (2S) Gendarmerie
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00  contact@uivichy.org

English :

Lecture by Gérard Déanaz, Général de Corps d?Armée (2S) Gendarmerie

German :

Konferenz unter der Leitung von Gérard Déanaz, Général de Corps d’Armée (2S) Gendarmerie

Italiano :

Conferenza di Gérard Déanaz, Tenente generale (2S) della Gendarmeria

Espanol :

Conferencia de Gérard Déanaz, Teniente General (2S) de la Gendarmería

