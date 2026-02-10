Géopolitique du développement Pavillon de l’Indochine au Jardin d’Agronomie Tropicale de Pari Paris

L’association des Étude et du Développement (AED) organise dans le cadre de son nouveau cycle Development Talks une conférence autour de l’ouvrage Géopolitique du développement – Les enjeux de la solidarité internationale.

Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, la remise en cause de l’aide internationale et l’émergence de nouveaux acteurs comme la Chine, cet ouvrage analyse comment l’aide au développement est devenue un véritable terrain de compétition stratégique, entre coopération et influence politique.

Nous aurons l’honneur d’accueillir les co-auteurs de l’ouvrage Géopolitique du développement : Alisée Pornet – (conseillère à la Direction des Géographies de l’AFD et professeure à Sciences Po) & Philippe Orliange – directeur exécutif en charge des Géographies à l’AFDUne occasion rare d’échanger avec des acteurs directement impliqués dans les politiques de développement à l’échelle internationale.

Une conférence avec Alisée Pornet et Phillipe Orliange.

Le mardi 10 février 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Pavillon de l’Indochine au Jardin d’Agronomie Tropicale de Pari 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle 75012 Vous entrez par la porte chinoise , puis vous passez devant le restaurant « Belle Gabrielle», avant d’arriver au Pavillons Indochine.Paris



