Géorando la batterie de Dormillouse ANNULÉ Seyne

Géorando la batterie de Dormillouse ANNULÉ Seyne lundi 25 août 2025.

Géorando la batterie de Dormillouse ANNULÉ

parking du Col-Bas Seyne Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-25 08:30:00

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-08-25

Le sommet de Dormillouse est l’un des plus beaux panorama de la vallée de la Blanche ! Sa vue à couper le souffle sur les Ecrins, le Lac de Serre-Ponçon et la Haute-Ubaye vous fera voyager.

.

parking du Col-Bas Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70

English :

The summit of Dormillouse is one of the most beautiful panoramas in the Vallée de la Blanche! Its breathtaking views of the Ecrins, Lac de Serre-Ponçon and Haute-Ubaye are sure to take your breath away.

German :

Der Gipfel von Dormillouse ist eines der schönsten Panoramen des Vallée de la Blanche! Sein atemberaubender Blick auf Les Ecrins, den Lac de Serre-Ponçon und die Haute-Ubaye wird Sie auf eine Reise mitnehmen.

Italiano :

La cima della Dormillouse è uno dei panorami più belli della Vallée de la Blanche! La sua vista mozzafiato sugli Ecrins, il Lac de Serre-Ponçon e la Haute-Ubaye vi lascerà senza fiato.

Espanol :

La cima de Dormillouse es uno de los panoramas más bellos del Valle de la Blanca Sus impresionantes vistas de los Ecrins, el lago de Serre-Ponçon y el Alto Ubaye le dejarán sin aliento.

L’événement Géorando la batterie de Dormillouse ANNULÉ Seyne a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains