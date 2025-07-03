Géorando les Pénitents Les Mées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-08-18

2025-07-03 2025-08-18

Partez à la découverte des paysages du Géoparc mondial UNESCO de Haute-Provence. Tour des Pénitents au départ des Mées, randonnée facile, 2h30, dénivelé 200 m. Inscription obligatoire par téléphone. RDV au parking d’aire de repos des Pénitents.

Les Mées Les Mées 04190 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70

English :

Discover the landscapes of the Haute-Provence UNESCO World Geopark. Tour des Pénitents starting from Les Mées, easy hike, 2h30, elevation gain 200 m. Registration required by telephone. Meeting point at Les Pénitents rest area parking lot.

German :

Entdecken Sie die Landschaften des UNESCO Global Geoparks Haute-Provence. Tour des Pénitents ab Les Mées, leichte Wanderung, 2,5 Stunden, Höhenunterschied 200 m. Anmeldung per Telefon erforderlich. RDV am Parkplatz des Rastplatzes Les Pénitents.

Italiano :

Scoprite i paesaggi del Geoparco mondiale UNESCO dell’Alta Provenza. Tour des Pénitents da Les Mées, escursione facile, 2 ore e 30 minuti, dislivello 200 metri. Iscrizione obbligatoria per telefono. Punto d’incontro al parcheggio dell’area di sosta dei Pénitents.

Espanol :

Descubra los paisajes del Geoparque Mundial de la UNESCO de Alta Provenza. Tour des Pénitents desde Les Mées, excursión fácil, 2 h 30 min, desnivel 200 m. Inscripción previa por teléfono. Punto de encuentro en el aparcamiento del área de descanso de Pénitents.

