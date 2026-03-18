Géorando pédestre dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie Musée Wolframines Échassières

Géorando pédestre dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie

Musée Wolframines La Bosse Échassières Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les mines de la Bosse: un circuit découverte associant géologie, histoire et patrimoine.

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Musée Wolframines La Bosse Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 99 wolframines@ccspsl.fr

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English :

Les mines de la Bosse: a discovery tour combining geology, history and heritage.

L’événement Géorando pédestre dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie Échassières a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule