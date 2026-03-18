Géorando pédestre dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie Musée Wolframines Échassières
Géorando pédestre dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie Musée Wolframines Échassières samedi 6 juin 2026.
Géorando pédestre dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie
Musée Wolframines La Bosse Échassières Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Les mines de la Bosse: un circuit découverte associant géologie, histoire et patrimoine.
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Musée Wolframines La Bosse Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 99 wolframines@ccspsl.fr
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English :
Les mines de la Bosse: a discovery tour combining geology, history and heritage.
L’événement Géorando pédestre dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie Échassières a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule