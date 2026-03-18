Géorando vélo électrique RDV à Un Vélo à la campagne Louroux-de-Bouble
Géorando vélo électrique RDV à Un Vélo à la campagne Louroux-de-Bouble mardi 14 juillet 2026.
Géorando vélo électrique
RDV à Un Vélo à la campagne La Gare Louroux-de-Bouble Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-08-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-11
Géorando vélo électrique accompagnée sur le thème Les Mines de la Bosse.
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RDV à Un Vélo à la campagne La Gare Louroux-de-Bouble 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 72 26 unveloalacampagne@gmail.com
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English :
Accompanied electric bike georando on the theme of Les Mines de la Bosse.
L’événement Géorando vélo électrique Louroux-de-Bouble a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule