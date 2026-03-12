Georg Philipp Telemann, Klingende Geographie Conservatoire à rayonnement régional d’Aubervilliers – La Courneuve Aubervilliers

Lundi 13 avril, CRR de Paris

Mardi 14 avril, CRR d’Aubervilliers

Georg Philipp Telemann, Klingende Geographie (extraits)

Étudiant·es des départements de musiques anciennes et pratiques historiques des CRR de Paris et d’Aubervilliers – La Courneuve

Bertrand Cuiller, direction

Concert des orchestres baroques des CRR de Paris et d’Aubervilliers – La Courneuve

Le mardi 14 avril 2026

de 19h00 à 20h00

Le lundi 13 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à rayonnement régional d’Aubervilliers – La Courneuve 5 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers

