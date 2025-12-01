George Condo : Concerts de Jazz Musée d’Art Moderne de Paris PARIS
George Condo : Concerts de Jazz Musée d’Art Moderne de Paris PARIS jeudi 11 décembre 2025.
Étudiant·es du département Jazz
Dans le cadre de l’exposition « George Condo »
Les étudiant·es du département Jazz créent une programmation dans les espaces de l’exposition « George Condo »
Le jeudi 11 décembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit sous condition
Entrée libre avec le billet de l’exposition
Public jeunes et adultes.
Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 PARIS
