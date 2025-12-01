George Condo : Concerts de Jazz Musée d’Art Moderne de Paris PARIS

Étudiant·es du département Jazz

Dans le cadre de l’exposition « George Condo »

Les étudiant·es du département Jazz créent une programmation dans les espaces de l’exposition « George Condo »

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit sous condition

Entrée libre avec le billet de l’exposition

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-11T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-11T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-11T19:00:00+02:00_2025-12-11T20:30:00+02:00

Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis