GEORGE CONDO – MUSEE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS Paris

MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS – GEORGE CONDOBillet valable pour l’exposition « George Condo » du 10 octobre 2025 au 08 février 2026.La réservation du créneau horaire sur le site internet du musée est très fortement recommandée.Vous devez aussi réserver un créneau horaire GRATUIT sur la billetterie officielle du musée pour cette exposition (au tarif Détenteurs billets non datés ).Horaires :* Lundi – Fermeture du musée.* Mardi – 10h00 à 18h00.* Mercredi – 10h00 à 18h00.* Jeudi – 10h00 à 21h30.* Vendredi – 10h00 à 18h00.* Samedi – 10h00 à 18h00.* Dimanche – 10h00 à 18h00.Exposition : « George Condo » Le Musée d’Art Moderne de Paris organise, avec le concours de l’artiste, la plus importante exposition à ce jour de l’œuvre de George Condo. À la fois peintre, dessinateur et sculpteur, George Condo développe un univers singulier nourri par une culture visuelle prolifique qui parcourt l’histoire de l’art occidentale des maîtres anciens à aujourd’hui. Né en 1957 à Concord, New Hampshire, George Condo s’installe à New York en 1979. Il est rapidement introduit dans la scène artistique locale, travaillant notamment pour l’atelier de sérigraphie d’Andy Warhol. Il part ensuite pour Cologne puis Paris qui devient son lieu principal de résidence de 1985 à 1995. Sa grande connaissance de l’art européen le mène à développer une approche unique et distanciée de la peinture figurative, portant un regard ironique sur notre époque. Organisée en dialogue avec l’artiste, l’exposition a pour ambition de retracer plus de quatre décennies de la carrière de George Condo en présentant les plus emblématiques de ses œuvres : 80 peintures, 110 dessins – regroupés dans un cabinet d’art graphique dédié – et une vingtaine de sculptures qui ponctuent le parcours. L’exposition donne à voir ainsi la richesse et la diversité de la pratique de George Condo par le biais de trois volets principaux : le rapport à l’histoire de l’art, le traitement de la figure humaine, et le lien à l’abstraction.

MUSEE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS 11 Avenue du Président Wilson 75116 Paris 75