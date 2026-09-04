George Dandin ou le mari confondu Office Culturel du Pays de Quingey Quingey

Informations pratiques

Quingey

George Dandin ou le mari confondu

Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 16:00:00

fin : 2026-11-29 17:30:00

Date(s) :

2026-11-29

George Dandin ou le Mari confondu est une pièce de Molière, moins connue que

le Malade Imaginaire. Cette oeuvre vaut

la peine d’être redécouverte pour sa

richesse et son originalité qui mêlent des

éléments de farce, de comédie et même

quelques touches de tragédie. L’intrigue

est celle d’un riche paysan Dandin qui

espère « s’élever au-dessus de sa condition

» en épousant contre de l’argent

Angélique, la fille du baron de Sotenville,

un noble désargenté. Y parviendra-t-il ?

Comment sa nouvelle famille et sa

femme Angélique, embarquée malgré

elle dans cette « aventure », réagirontelles

? Avec son talent habituel, Molière

nous emmène dans un divertissement

entre rires, sourires et propos parfois

grinçants sur le mariage et la hiérarchie

sociale.

LES ZÉCLAIRÉS DU THÉÂTRE ENVIE

Horaire : 16h

Durée : 1h15

Tout public

Participation au chapeau

theatreenvie-besancon.fr

Théâtre amateur • Comédie .

Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 11 70 92 officeculturelquingey@orange.fr

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English : George Dandin ou le mari confondu

L’événement George Dandin ou le mari confondu Quingey a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON