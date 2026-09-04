George Dandin ou le mari confondu Office Culturel du Pays de Quingey Quingey
dimanche 29 novembre 2026 · Office Culturel du Pays de Quingey · Quingey
Informations pratiques
Quingey
George Dandin ou le mari confondu
Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 16:00:00
fin : 2026-11-29 17:30:00
Date(s) :
2026-11-29
George Dandin ou le Mari confondu est une pièce de Molière, moins connue que
le Malade Imaginaire. Cette oeuvre vaut
la peine d’être redécouverte pour sa
richesse et son originalité qui mêlent des
éléments de farce, de comédie et même
quelques touches de tragédie. L’intrigue
est celle d’un riche paysan Dandin qui
espère « s’élever au-dessus de sa condition
» en épousant contre de l’argent
Angélique, la fille du baron de Sotenville,
un noble désargenté. Y parviendra-t-il ?
Comment sa nouvelle famille et sa
femme Angélique, embarquée malgré
elle dans cette « aventure », réagirontelles
? Avec son talent habituel, Molière
nous emmène dans un divertissement
entre rires, sourires et propos parfois
grinçants sur le mariage et la hiérarchie
sociale.
LES ZÉCLAIRÉS DU THÉÂTRE ENVIE
Horaire : 16h
Durée : 1h15
Tout public
Participation au chapeau
theatreenvie-besancon.fr
Théâtre amateur • Comédie .
Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 11 70 92 officeculturelquingey@orange.fr
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English : George Dandin ou le mari confondu
L’événement George Dandin ou le mari confondu Quingey a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON