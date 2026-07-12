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GEORGE DANDIN Une Comédie de Molière rue du château Freistroff

samedi 15 août 2026 · rue du château · Freistroff

GEORGE DANDIN Une Comédie de Molière rue du château Freistroff

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
rue du château
Adresse
à partir de la route de Metz, accès 'Domaine Irres
Ville
57320 Freistroff
Département
Moselle
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Freistroff

GEORGE DANDIN Une Comédie de Molière

rue du château à partir de la route de Metz, accès ‘Domaine Irres Freistroff Moselle

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :
2026-08-15

George Dandin , Une Comédie de Molière
Spectacle organisé par l’équipe bénévole du Château Saint Sixte et le Théâtre D’Y Voir, dans le cadre des nocturnes du Domaine Irrésixtible.

Mise en scène Jean-Marc BECHLER.

Interprétation Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, Evelyne PELLÉ, Jean-Marc LOMBARD, Béatrice BREDA, Yan EVESQUE, Olivier BESNAS.

George Dandin, riche paysan, a épousé Angélique, fille des Sottenville, nobles de province désargentés. Angélique est courtisée par Clitandre George Dandin s’en aperçoit et tente, à plusieurs reprises, de démontrer à ses beaux parents l’infidélité de sa femme.

– Réservation obligatoire –
Hello Asso https://chateausaintsixte.fr/le-domaine-irresixtible/#nocturnesTout public
15  .

rue du château à partir de la route de Metz, accès ‘Domaine Irres Freistroff 57320 Moselle Grand Est +33 6 84 65 89 48  chateaustsixte@gmail.com

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English :

%AB George Dandin %BB, A Comedy by Molière
A performance organized by the volunteer team at Château Saint Sixte and the Théâtre D’Y Voir, as part of the Domaine Irrésistible evening events.

Directed by: Jean-Marc BECHLER.

Cast: Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, Evelyne PELLÉ, Jean-Marc LOMBARD, Béatrice BREDA, Yan EVESQUE, Olivier BESNAS.

George Dandin, a wealthy farmer, has married Angélique, the daughter of the Sottenvilles, a provincial noble family that has fallen on hard times. Angélique is being courted by Clitandre: George Dandin notices this and tries, on several occasions, to prove his wife’s infidelity to his in-laws.

– Reservation Required –
Hello Asso: https://chateausaintsixte.fr/le-domaine-irresixtible/#nocturnes

L’événement GEORGE DANDIN Une Comédie de Molière Freistroff a été mis à jour le 2026-07-12 par TROIS FRONTIERES TOURISME