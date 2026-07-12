GEORGE DANDIN Une Comédie de Molière rue du château Freistroff

Informations pratiques

Freistroff

GEORGE DANDIN Une Comédie de Molière

rue du château à partir de la route de Metz, accès ‘Domaine Irres Freistroff Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

George Dandin , Une Comédie de Molière

Spectacle organisé par l’équipe bénévole du Château Saint Sixte et le Théâtre D’Y Voir, dans le cadre des nocturnes du Domaine Irrésixtible.

Mise en scène Jean-Marc BECHLER.

Interprétation Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, Evelyne PELLÉ, Jean-Marc LOMBARD, Béatrice BREDA, Yan EVESQUE, Olivier BESNAS.

George Dandin, riche paysan, a épousé Angélique, fille des Sottenville, nobles de province désargentés. Angélique est courtisée par Clitandre George Dandin s’en aperçoit et tente, à plusieurs reprises, de démontrer à ses beaux parents l’infidélité de sa femme.

– Réservation obligatoire –

Hello Asso https://chateausaintsixte.fr/le-domaine-irresixtible/#nocturnesTout public

15 .

rue du château à partir de la route de Metz, accès ‘Domaine Irres Freistroff 57320 Moselle Grand Est +33 6 84 65 89 48 chateaustsixte@gmail.com

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English :

%AB George Dandin %BB, A Comedy by Molière

A performance organized by the volunteer team at Château Saint Sixte and the Théâtre D’Y Voir, as part of the Domaine Irrésistible evening events.

Directed by: Jean-Marc BECHLER.

Cast: Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, Evelyne PELLÉ, Jean-Marc LOMBARD, Béatrice BREDA, Yan EVESQUE, Olivier BESNAS.

George Dandin, a wealthy farmer, has married Angélique, the daughter of the Sottenvilles, a provincial noble family that has fallen on hard times. Angélique is being courted by Clitandre: George Dandin notices this and tries, on several occasions, to prove his wife’s infidelity to his in-laws.

– Reservation Required –

Hello Asso: https://chateausaintsixte.fr/le-domaine-irresixtible/#nocturnes

L’événement GEORGE DANDIN Une Comédie de Molière Freistroff a été mis à jour le 2026-07-12 par TROIS FRONTIERES TOURISME