GEORGE DANDIN Une Comédie de Molière rue du château Freistroff
samedi 15 août 2026 · rue du château · Freistroff
Informations pratiques
Freistroff
GEORGE DANDIN Une Comédie de Molière
rue du château à partir de la route de Metz, accès ‘Domaine Irres Freistroff Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
George Dandin , Une Comédie de Molière
Spectacle organisé par l’équipe bénévole du Château Saint Sixte et le Théâtre D’Y Voir, dans le cadre des nocturnes du Domaine Irrésixtible.
Mise en scène Jean-Marc BECHLER.
Interprétation Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, Evelyne PELLÉ, Jean-Marc LOMBARD, Béatrice BREDA, Yan EVESQUE, Olivier BESNAS.
George Dandin, riche paysan, a épousé Angélique, fille des Sottenville, nobles de province désargentés. Angélique est courtisée par Clitandre George Dandin s’en aperçoit et tente, à plusieurs reprises, de démontrer à ses beaux parents l’infidélité de sa femme.
– Réservation obligatoire –
Hello Asso https://chateausaintsixte.fr/le-domaine-irresixtible/#nocturnesTout public
15 .
rue du château à partir de la route de Metz, accès ‘Domaine Irres Freistroff 57320 Moselle Grand Est +33 6 84 65 89 48 chateaustsixte@gmail.com
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English :
%AB George Dandin %BB, A Comedy by Molière
A performance organized by the volunteer team at Château Saint Sixte and the Théâtre D’Y Voir, as part of the Domaine Irrésistible evening events.
Directed by: Jean-Marc BECHLER.
Cast: Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, Evelyne PELLÉ, Jean-Marc LOMBARD, Béatrice BREDA, Yan EVESQUE, Olivier BESNAS.
George Dandin, a wealthy farmer, has married Angélique, the daughter of the Sottenvilles, a provincial noble family that has fallen on hard times. Angélique is being courted by Clitandre: George Dandin notices this and tries, on several occasions, to prove his wife’s infidelity to his in-laws.
– Reservation Required –
Hello Asso: https://chateausaintsixte.fr/le-domaine-irresixtible/#nocturnes
L’événement GEORGE DANDIN Une Comédie de Molière Freistroff a été mis à jour le 2026-07-12 par TROIS FRONTIERES TOURISME