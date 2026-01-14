George et Solange, correspondance entre George Sand et sa fille Nohant-Vic
George et Solange, correspondance entre George Sand et sa fille Nohant-Vic samedi 14 février 2026.
George et Solange, correspondance entre George Sand et sa fille
2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Venez découvrir cette lecture !
Lecture à deux voix de la correspondance de George Sand et de sa fille, Solange avec les comédiennes Anne Kessler et Claire de La Rüe du Can, comédiennes de la Comédie-Française. 11 .
2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover this reading!
L’événement George et Solange, correspondance entre George Sand et sa fille Nohant-Vic a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Pays de George Sand