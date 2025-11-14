DUB – LE 13EME ART Paris

DUB Début : 2026-02-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Créé en 2023 et après plusieurs représentations au Théâtre de la Ville, DUB de la compagnie Amala Dianor vibrera au 13e Art pour 15 dates ! Avec une énergie créative et débordante insufflée par l’éblouissant chorégraphe Amala Dianor, onze interprètes s’affranchissent des danses nées dans des espaces urbains : hip-hop, waacking, coupé décalé, électro… Ils réinventent un espace de rencontres qui prend sa source dans les nouvelles danses des communautés underground du monde entier. Les danseurs et danseuses gravitent autour de plusieurs cubes qui évoquent autant les façades d’immeubles des grands espaces urbains que celles des sound-systems des free parties. Les pas s’enchaînent avec virtuosité sur bande musicale reggae et électro mixées en direct sur scène par le compositeur Awir Leon. Cette danse en mutation rassemble la jeunesse des quatre coins du monde en trois tableaux vivants et créatifs.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75