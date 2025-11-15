GEORGE KA – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

GEORGE KA Début : 2025-11-15 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : GEORGE KARévélée par son premier EP “Par Avance” qu’elle a porté sur de nombreuses scènes à travers la France, George Ka revient avec un nouvel album empreint de lucidité et d’espoir. Une dizaine de morceaux à l’écriture précise et imagée, qui nous invitent à observer notre environnement et notre intériorité. Ses mots se mêlent à des sonorités pop qui oscillent entre électronique et acoustique, le tout dans un objectif sincère et poétique : « faire danser ses monstres avec ceux des autres ».

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31