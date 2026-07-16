GEORGE KAPLAN DE FRÉDÉRIC SONNTAG, Département du Loiret,

Informations pratiques

GEORGE KAPLAN DE FRÉDÉRIC SONNTAG Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

George Kaplan est une pure invention, une identité fabriquée qui va pourtant déclencher une série d’événements politiques, médiatiques et humains. Peu à peu, la frontière entre le vrai et le faux s’efface, laissant place au doute, à la paranoïa et à l’absurde. Cette « comédie d’espionnage », invite le spectateur à réfléchir à la place de l’individu au sein d’un groupe.

Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Laïs GODEFROY