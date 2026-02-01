George Sand 150 ans de modernité (1846-2026)

Saint-Germain-du-Puy Cher

Début : Jeudi 2026-02-28

fin : 2026-03-28

2026-02-28

George Sand, figure majeure de la modernité et des droits des femmes, à l’honneur à la bibliothèque de Saint-Germain-du-Puy.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la bibliothèque municipale Marguerite-Renaudat de Saint-Germain-du-Puy propose une exposition consacrée à George Sand, intitulée George Sand, 150 ans de modernité (1846-2026) , du 28 février au 28 mars 2026, une exposition itinérante proposée par le Musée George Sand et de la Vallée.

Cette exposition met en lumière l’engagement, la pensée et l’héritage de cette grande figure littéraire, à travers documents, textes et animations culturelles. Plusieurs rendez-vous viendront ponctuer l’événement conférence, lectures contées, lectures théâtralisées et musicales, offrant une approche sensible et accessible de son œuvre. .

English :

George Sand, a major figure in modernity and women?s rights, honored at the Saint-Germain-du-Puy library.

