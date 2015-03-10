George Sand à voix haute Bibliothèque des Batignolles Paris

Les bibliothécaires (et les lecteurs s’ils le souhaitent) liront des

extraits de l’œuvre de l’écrivain George Sand.

mardi 10 mars à 15h

accès libre

salle bleue

Le mardi 10 mars 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-10T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-10T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-10T15:00:00+02:00_2026-03-10T16:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

