George Sand à voix haute Bibliothèque des Batignolles Paris
George Sand à voix haute Bibliothèque des Batignolles Paris mardi 10 mars 2026.
Les bibliothécaires (et les lecteurs s’ils le souhaitent) liront des
extraits de l’œuvre de l’écrivain George Sand.
mardi 10 mars à 15h
accès libre
salle bleue
Le mardi 10 mars 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-10T16:00:00+01:00
fin : 2026-03-10T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-10T15:00:00+02:00_2026-03-10T16:00:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire