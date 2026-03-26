George Sand, fervente républicaine Tours
George Sand, fervente républicaine Tours dimanche 5 avril 2026.
George Sand, fervente républicaine
86 bis Rue Georges Courteline Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05 17:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le Prométhéâtre a le plaisir de vous convier à la prochaine lecture théâtralisée, interprétée par 2 comédiens, Laure MANDRAUD et Yannick NEDELEC. Nous évoquerons son œuvre au travers de textes et de lettres sur le thème
George Sand, fervente républicaine .
Le Prométhéâtre a le plaisir de vous convier à la prochaine lecture théâtralisée, interprétée par 2 comédiens, Laure MANDR AUD et Yannick NEDELEC. Nous évoquerons son œuvre au travers de textes et de lettres sur le thème
George Sand, fervente républicaine . Nous serons très heureux de vous accueillir en costumes sandiens pour vous plonger dans l’œuvre de cette immense écrivaine. .
86 bis Rue Georges Courteline Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 75 13 00 compagnie.prometheatre@aol.com
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English :
Prométhéâtre is delighted to invite you to its next staged reading, performed by 2 actors, Laure MANDRAUD and Yannick NEDELEC. We’ll be evoking her work through texts and letters on the theme:
George Sand, fervent republican .
L’événement George Sand, fervente républicaine Tours a été mis à jour le 2026-03-23 par Tours Val de Loire Tourisme
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