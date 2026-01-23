George Sand, la Parisienne Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Au fil d’une interview imaginaire, George Sand raconte son Paris, lieu de liberté et de rencontres qui a nourri sa vocation d’écrivaine et ses combats pour l’émancipation des femmes.

À travers ses romans, Indiana, Consuelo ou Lélia… ou son autobiographie, Histoire de ma vie, à travers ses lettres, ses engagements politiques, elle revendique le droit à l’amour, à l’indépendance et à la justice sociale.

Paris est un carrefour des arts et des idées. Ses passions amoureuses avec Musset, Chopin, ou ses relations littéraires avec Hugo et Flaubert, Balzac, Liszt révèlent une vie passionnée et intime, toujours fidèle à ses idéaux. Elle met sa plume et son génie au service du théâtre.

George Sand laisse ainsi un héritage intemporel et audacieux.

Lecture-spectacle avec Sophie GUBRI et Jean GRIMAUD de la compagnie Clarance

La compagnie Clarance nous propose une interview d’une heure avec George Sand à l’occasion du 150e anniversaire de sa disparition.

Le samedi 14 mars 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit

Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo



