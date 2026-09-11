Informations pratiques

Le Blanc

George Sand Superstar !

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-19 18:00:00

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-19

Conférence sur le thème de la Littérature par Claire Le Guillou, Docteur en lettres, historienne de la littérature.

Conférence sur le thème de la Littérature par Claire Le Guillou, Docteur en lettres, historienne de la littérature.

Objet de controverse, d’admiration, de vénération et de fétichisme, George Sand fut, dans une folie médiatique inédite, l’une des figures littéraires et féminines les plus célèbres de son époque. Véritable superstar de son vivant, l’écrivain suscita un engouement fabuleux. Il s’agira de mettre en lumière quelques éléments et faits qui illustrent son immense célébrité. .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

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English :

Conference on local history by Benoit Kremer, translator and conference interpreter, former lecturer at the University of Geneva, member of the Académie du Centre. Under the aegis of the Friends of Le Blanc and its region.

L’événement George Sand Superstar ! Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Brenne