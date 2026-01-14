George Sand, une écrivaine engagée dans son siècle Nohant-Vic

George Sand, une écrivaine engagée dans son siècle

Plongez dans la vie et les combats de l’écrivaine !

En partenariat avec l’association Paroles Publiques.

Adaptation de Georges Buisson

Lecteurs Alain Giraud et Véronique Massacret

Conférence-lecture à deux voix pour présenter George Sand, en femme libre et engagée. Elle aborde pour mieux la comprendre son enfance, sa jeunesse, son éducation, ses combats personnels, mais aussi ceux qu’elle mena publiquement pour une société plus juste et plus humaine. .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr

English :

Immerse yourself in the writer’s life and struggles!

