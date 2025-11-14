Georges de la Tour ou la lumière de l’invisible Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Georges de la Tour ou la lumière de l’invisible Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris vendredi 14 novembre 2025.

Tombé dans l’oubli après sa mort, redécouvert au XXe siècle, Georges de la Tour (1593-1652) a inscrit sa peinture dans le sillon des peintres caravagesques et des exigences de la Contre-Réforme. Sa peinture de genre et ses scènes religieuses n’en sont pas moins singulières, d’une modernité toujours frappante. Dépouillement, monumentalité des formes, puissance du clair-obscur : tout, chez La Tour, concourt à créer une atmosphère empreinte de mystère, d’intimité et de ferveur spirituelle.

A l’occasion de l’exposition évènementielle que lui consacre le Musée Jacquemart-André, cette conférence Grand Format vous propose de revenir sur la trajectoire du maître lorrain, de retracer son itinéraire artistique et d’explorer l’intensité poétique et mystique qui émane de ses toiles, habitées par le silence.

Par Eric Parmentier

Sur réservation à partir du 16 octobre

Conférence à l’occasion de l’exposition évènementielle du Musée Jacquemart-André

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun