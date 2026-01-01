Georges de la Tour projection documentaire Espace culturel de Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies

Georges de la Tour projection documentaire

Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:30:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

La Micro-Folie de Buis-les-Baronnies vous invite à découvrir Georges de La Tour Peindre la condition humaine , un documentaire consacré à l’un des grands maîtres de la peinture française du XVIIᵉ siècle. Places limitées pensez à réserver !

.

Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 41 84 micro-folie@mairie.buislesbaronnies.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Micro-Folie in Buis-les-Baronnies invites you to discover Georges de La Tour? Painting the human condition , a documentary devoted to one of the great masters of 17th-century French painting. Places are limited, so book early!

L’événement Georges de la Tour projection documentaire Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale