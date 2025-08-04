Georges Feydeau & Stanislas Nordey L’Hôtel du Libre-Échange Grand Théâtre Brest

Georges Feydeau & Stanislas Nordey L’Hôtel du Libre-Échange

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2026-01-09 19:00:00

fin : 2026-01-09 21:55:00

2026-01-09 2026-01-10

Assumant le divertissement à plein, Stanislas Nordey livre une mise en scène savoureuse de L’Hôtel du Libre-Échange, l’un des chefs-d’œuvre de Georges Feydeau, roi du vaudeville.

La pièce suit les pérégrinations de deux couples d’amis, pris dans une spirale adultère délirante. Auxquels se joignent, pour pimenter l’affaire, Mathieu et Maxime, personnages pivots de l’absurdie ; sans oublier des commissionnaires, des policiers et les employés brindezingues de l’Hôtel du Libre-Échange, le bien nommé. Ici, toute la folie du dramaturge se déploie à l’envi un décor en perpétuelle transformation, des costumes surréalistes, des mouvements chorégraphiés et, plus que tout, une troupe d’acteurs désopilante.

A partir de 14 ans.

Durée 2h55 (entracte compris)

Réservation conseillée. .

