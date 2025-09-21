Georges Kaplan – par la Cie Mieux Mieux Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne

Georges Kaplan – par la Cie Mieux Mieux Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne samedi 17 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 20:30 – 22:00

Gratuit : non 8 € ./ 5 € réduit 8 € normal / 5 € réduit Réservations : par SMS au 07 49 27 72 44 ou almlapinvert@free.fr Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Théâtre – Pièce de Frédéric Sonntag Quel est le lien entre un groupe activiste clandestin en pleine crise, une équipe de scénaristes en quête de nouveaux concepts pour un projet de série télé et un gouvernement invisible aux prises avec un danger menaçant la sécurité intérieure du pays ?Un seul nom : George Kaplan. Par un théâtre très ludique et un humour rare & fin, matière à jeu pour cinq acteurs, l’auteur démonte les fonctionnements paranoïaques de nos sociétés ultramédiatisées. Mise en scène : Eve Weisspar la Compagnie Mieux Mieux (Nantes) Durée : 1h30 Tout public à partir de 10 ans

Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne 44620

07 49 27 72 44 https://www.facebook.com/scene.lapin.vert