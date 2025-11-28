GEORGES LE DRAGON, LA PRINCESSE – Georges le Dragon, la princesse et le ch – THEATRE LE RANELAGH Paris

GEORGES LE DRAGON, LA PRINCESSE – Georges le Dragon, la princesse et le ch Début : 2026-01-10 à 16:30. Tarif : – euros.

GEORGES LE DRAGON,la princesse et le chevalier intrépideAu royaume de Boum-Boum Tralala règne la princesse Marie, assistée de Georges, son fidèle dragon. Marie est aussi maîtresse d’école et c’est précisément dans sa classe que débute notre histoire : Georges est tranquillement en train d’allumer le poêle à bois quand soudain un preux chevalier, prénommé Jules, lui saute dessus, le roue de coups et stoppe brusquement en apercevant Marie. La Terre entière peut s’arrêter de tourner : il est amoureux ! D’après la série des albums à succès – éditée par L’École des Loisirs, 300 000 exemplaires vendus – créée par Geoffroy de Pennart, l’auteur du Loup est revenu ! également adapté au théâtre par Les Nomadesques.D’après Geoffroy de PENNARTAdaptation Karine TABET / Mise en scène Vincent CAIREAvec en alternance Vincent CAIRE, Damien CODEN, Gaël COLIN, Alexandre TOURNEUR, Cyprien PERTZING, Karine TABET, Claire COUTURELumière Valentin TOSANI / Décor Nicolas CASSONET / Costumes et Marionnettes LES COUSUSA partir de 4 ans / Durée 55minPresse : LA PROVENCE Un spectacle d’humour pour enfant qui fera également rire les adultes (à moins que ce ne soit l’inverse ?). BFM TV Courez le voir!

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris 75