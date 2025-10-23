GEORGES, LES AUTRES ET MOI THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

GEORGES, LES AUTRES ET MOI THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse jeudi 23 octobre 2025.

GEORGES, LES AUTRES ET MOI

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 14 EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-25 21:15:00

Date(s) :

2025-10-23

Ce spectacle en duo s’appelle Georges, les autres et moi , spectacle dans lequel Brice Quillion, accompagné de Aël, interprètent une vingtaine de reprises de Georges Brassens avec une énergie débordante !

Emaillant leur récital d’anecdotes et de précisions sur l’oeuvre de Brassens, leur spectacle est attachant et ludique ; on chante, on rit et on applaudit les artistes-interprètes autant que le grand auteur.

Magnifique hommage à Brassens. 11 .

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

English :

This duo show is called « Georges, les autres et moi », in which Brice Quillion, accompanied by Aël, perform some twenty Georges Brassens covers with boundless energy!

German :

Diese Duo-Show heißt « Georges, les autres et moi », eine Show, in der Brice Quillion, begleitet von Aël, etwa 20 Coverversionen von Georges Brassens mit überbordender Energie vorträgt!

Italiano :

Questo spettacolo in duo si chiama « Georges, les autres et moi », in cui Brice Quillion, accompagnato da Aël, esegue una ventina di cover di canzoni di Georges Brassens con un’energia senza limiti!

Espanol :

Este espectáculo a dúo se llama « Georges, les autres et moi », en el que Brice Quillion, acompañado por Aël, interpretan una veintena de versiones de canciones de Georges Brassens ¡con una energía desbordante!

L’événement GEORGES, LES AUTRES ET MOI Toulouse a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE